Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал видеообращение из больницы. В нем глава региона поблагодарил медиков, а также всех тех, кто за него переживал.

Видеообращение Чибиса было опубликовано в его телеграм-канале утром 5 апреля.

«Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали всё быстро, четко и правильно. И, конечно, всем вам, за то, что переживаете и поддерживаете, спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо», — сказал губернатор Мурманской области.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля после встречи главы региона с гражданами во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Напавший на губернатора 42-летний мужчина нанес ему удар ножом в живот. После этого злоумышленник попытался скрыться, но его ранили в ногу сотрудники Росгвардии, после чего задержали. Чибиса госпитализировали и прооперировали.

По данным источника «Коммерсанта», близкого к следствию, задержанный — житель Апатитов Александр Быданов. Он заявил, что совершить нападение «ему сказал голос в голове», рассказал собеседник издания. Как сообщили позже в Следственном комитете (СК), на допросе задержанный сказал, что напал на Чибиса, потому что «испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком».

В отношении мужчины, напавшего на губернатора, возбуждено уголовное дело по статье о «покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК), сообщила мурманская прокуратура. По ней мужчине грозит 20 лет лишения свободы.ё

По данным СК, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). В рамках дела назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.