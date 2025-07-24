Президент России Владимир Путин приехал в Центральную клиническую больницу на церемонию прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Видео опубликовали «Вести».

Путин с букетом роз подошел к гробу, склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.

После этого президент подошел к родным и близким Подносовой и выразил соболезнования.

Почтить память Подносовой также приехали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и генпрокурор Игорь Краснов.

Венки на церемонию прощания с главой Верховного суда прислали высшие государственные структуры, главы министерств и ведомств, руководители регионов, суды различных инстанций, судейские коллективы, а также юридические вузы.

Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Она возглавляла Верховный суд с весны 2024 года, заняв должность после смерти Вячеслава Лебедева.

Подносова училась на одном курсе с Путиным, много лет работала в Лужском городском суде. После его окончания поступила на работу консультантом отдела юстиции Леноблисполкома, а в 1978-1979 годах работала юристом на Вольском заводе строительных изделий (Саратовская область). Позже занимала несколько должностей в Вольском городском торге.

Выражая соболезнования супругу и сыну Подносовой, Путин говорил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

По словам президента, на посту главы Верховного суда Подносова твердо и последовательно отстаивала верховенство закона и честно служила Отечеству и народу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Подносову блестящим юристом, грамотным и принципиальным специалистом судебной системы.

«Мы запомним Ирину Леонидовну как очаровательную женщину, как честного, независимого судью. Она всегда будет примером для будущих поколений юристов», — отметил он.