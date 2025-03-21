Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на прошедшем саммите глав государств Европейского союза (ЕС) в Брюсселе ощутил в настроениях европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться (для ЕС — Прим. RTVI) было плохим решением. Венгры были правы», — сказал он.

По словам Орбана, ситуация с принятием Украины в ЕС «еще не хороша, но улучшается». Он отметил, что со временем всё европейское сообщество признает, что вступление Киева означало бы «крах» для экономики Европы. Премьер-министр обратил внимание на то, что Венгрия организует внутренний опрос населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают.

Накануне по итогам прошедшего в Брюсселе саммита глав ЕС, 20 марта, было принято решение, что Евросоюз не разморозит российские активы, пока Россия не прекратит боевые действия, а также не возместит причиненный ущерб.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную ***** [военную операцию] против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — говорится в пятом пункте заявления.

В документе также сказано, что ЕС и государства, входящие в него, «будут способствовать мирному процессу и помогать обеспечивать справедливый и прочный мир для Украины». Евросоюз также продолжит усиливать санкционное давление на Россию, в том числе вводя новые ограничения, которые бы не позволяли Москве обходить уже существующие санкции.

Также ходе саммита в Брюсселе главы государства ЕС пришли к выводу, что между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным «в настоящее время никаких реальных переговоров не ведется».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел 27 европейских стран не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд. Итальянская газета La Stampa со ссылкой на свой источник утверждает, что объем финансирования поддержки Киева Евросоюзом будет урезан в восемь раз.