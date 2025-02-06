5 февраля стало известно об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В совершении преступления, произошедшего месяц назад, подозревается их внучка Екатерина Бельская, она арестована. Источник RTVI сообщал, что тела убитых были законсервированы в бочках. Следственный комитет подтвердил, что девушка заранее готовилась к преступлению. Собрали, что известно о произошедшем.

Дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) возбудили после того, как 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы о его «безвестном исчезновении».

«В ходе проверки доводов заявителя установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года», — сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

По данным Baza, первым на исчезновение мэра обратил внимание один из бывших заместителей Тархова Александр Кузнецов, который 31 декабря поздравил экс-начальника с Новым годом, а через три дня попытался поздравить его с днем рождения, однако Тархов сбрасывал все его звонки и отвечал, что «не может говорить».

В прокуратуре региона отчитались, что установить местонахождение пропавшей четы Тарховых не удалось. В правоохранительных органах РИА Новости сказали 6 февраля, что тела Тархова и его жены пока не найдены. Однако накануне собеседник RTVI в следственных структурах рассказал, что, по оперативной информации, супругов забили насмерть, после чего тела целый месяц хранились законсервированными в бочках.

Позднее источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, заявил, что тела убитых частично нашли в их самарской квартире.

«По предварительной версии, она [внучка] убила бабушку с дедушкой, расчленила, разложила фрагменты по пакетам и бочкам, а потом возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», — утверждал он.

По данным газеты, супругов Тарховых последний раз видели живыми в конце декабря. После этого их квартиру посещала только внучка, которая потом «притащила туда несколько бочек, а выходила с черными пакетами». Источник РЕН ТВ сообщил, что фрагменты тел якобы нашли в квартире внучки, и что она вывозила их останки на такси.

СК не сообщал об обнаружении тел Тарховых или их фрагментов. 6 февраля ведомство показало кадры осмотра квартиры подозреваемой, не упоминая о подобных находках. В СК добавили, что продолжают осмотры и допросы соседей, изучают записи видеокамер и проводят комплексные судебные экспертизы. Также проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц, добавили в СКР.

Кто такой Виктор Тархов

Виктор Тархов родился в Куйбышеве в 1948 году, карьеру строил в Новокуйбышевске, где с 1981 возглавлял крупные предприятия нефтехимической промышленности — «Синтезспирт», «Куйбышеворгсинтез», «Новокуйбышевский НПЗ», работал в структурах ЮКОСа и группы «Альянс». В 1990 году его выбрали председателем Куйбышевского облисполкома, в 2006 году — мэром Самары.

В 2010 году Тархов баллотировался на новый срок, но потерпел поражение: его поддержали только 18,2% избирателей. После этого экс-мэр занялся бизнесом. В 2022 году Тархов уехал из России в Норвегию. Его дочь Людмила Тархова говорила, что он восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса. По словам источника RTVI в самарском СК, незадолго до убийства Тархов с супругой прилетели в Россию из Финляндии.

Его экс-заместитель Александр Кузнецов в свою очередь заявил, что «никакой Финляндии не было»: он отрицает, что бывший мэр ездил в эту скандинавскую страну и имел там недвижимость. Также он назвал «литературными издержками журналистики» сообщения о том, что Тарховых «закатали в бочку или что их застрелили».

В то же время Кузнецов отметил, что уверен в смерти Тархова.

«На сегодняшний день мои сомнения в том, что он мертв, иссякли. Надежда умирает последней, моя надежда умерла. То, что его нет в живых, — это 100 процентов. Так же, как и то, что в его исчезновении замешана внучка», — заявил Кузнецов «Базе».

Что известно о предполагаемой убийце и ее мотивах

5 февраля Самарский районный суд отправил Екатерину Тархову-Бельскую под стражу на два месяца по подозрению в убийстве. По версии следствия, подозреваемая готовилась к убийству, для чего приобрела канистры с химическим средством, пластиковые емкости и «иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления».

При обыске у нее в квартире обнаружили телефоны и паспорта жертв. Следователи также установили места сбыта ювелирных изделий убитых и нашли в Самаре проданный автомобиль, который ранее принадлежал бабушке Бельской.

По версии, озвученной источником RTVI в следственном управлении СК по Самарской области, Бельская продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили. Также следствие считает, что Бельская отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки.

Бельская зарабатывала блогерством и визажом, числилась безработной. Согласно данным базы ФССП, в 2023 году и 2024 году в отношении нее были выданы несколько исполнительных листов в связи с невозвратом кредитов на сумму 165 тыс., 361 тыс., 367 тыс. и 10 тыс. рублей.

По версии телеграм-канала Shot, внучка Тарховых после их убийства рассчитывала получить 145 млн рублей, продав их особняки в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобиль. Бывшему мэру принадлежали два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Московской области, квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко и Toyota RAV4.

Мать Бельской Людмила Тархова отбывает срок в колонии: в декабре 2022 года она получила 7 лет лишения свободы по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Адвокат Тарховой Андрей Карномазов сообщил 63.RU, что она уже в курсе гибели родителей.

«Как ей об этом сообщили, я не знаю. Также не знаю, как Людмила Викторовна отреагировала на эту информацию», — сказал Андрей Карномазов.

Журналистка, общавшаяся с Людмилой Тарховой, рассказала RT, что ее дочь обижалась на родственников из-за продажи квартиры площадью 100 кв. м, которую ей якобы обещал дедушка.

После продажи квартиры Тархова подала иск о признании дочери недееспособной, но безуспешно. Описывая свое общение с Екатериной, собеседница RT назвала его «самым ужасным». В последний раз она встречалась с внучкой экс-мэра в 2020 году.