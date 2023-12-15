Брянский областной суд смягчил меру пресечения Дмитрию Афанаскину — отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5. Мужчину отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд запретил Афанаскину общаться с участниками процесса, за исключением близких родственников, следователей, сотрудников правоохранительных органов и защитников. Кроме того, мужчина не сможет отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом «по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела».

Суд обвиняет Дмитрия Афанаскина в небрежном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 224 УК) и доведении несовершеннолетней до самоубийства (пункт «а» ч. 2 ст. 110 УК). Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на следствие отмечал, что школьница могла написать на своих одноклассников и покончить с собой из-за сложных взаимоотношений с отцом.

Телеграм-канал Shot публиковал речь Афанаскина в суде. Мужчина утверждал, что никогда не применял насилия по отношению к дочери. «Никогда не было насилия. Никогда я не бил [своих детей], никогда их не унижал. <…> Никто этого не может подтвердить, <…> Никогда этого не фиксировалось», — подчеркнул он.

Афанаскин также добавил, что примерно последние полгода его дочь была «нервозной», поэтому он предлагал жене «предпринимать какие-то меры: может [сходить] к психиатру или начать принимать какие-то таблетки».

После того, как Афанаскина отпустили из СИЗО, его адвокат Елена Дубровская в разговоре с «Коммерсантом» сообщила, что не удовлетворена вынесенным решением. По ее словам, защита не согласна с обвинением по статье «доведение до самоубийства» и рассчитывает его снять.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря. 14-летняя школьница принесла в гимназию отцовское ружье, открыла стрельбу и покончила с собой. Погибла одна школьница, еще пять учеников получили ранения.