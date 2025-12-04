Российская компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение продукта в экосистемы автозаправочных станций планируется в 2026 году.

Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер, установленных на АЗС, и анализирует транспортную ситуацию. В случае скопления автомобилей — информирует управляющего заправки, который должен предпринять необходимые действия. Он может отрегулировать поток, чтобы машины не мешали друг другу, направлять водителей к освободившимся колонкам, открывать дополнительные колонки, если таковые имеются. В случае бездействия со стороны персонала или отсутствия необходимого сотрудника на месте сигнал о заторе поступает в головной офис.

«Наш искусственный интеллект может применяться на АЗС любого размера и пропускной способности. В этом году мы уже запустили несколько пилотных проектов на заправках в российских регионах. В течение 2026 года готовимся внедрить это решение в крупных сетях автозаправочных станций», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Решения компании широко применяются в транспортной отрасли — нейросети выявляют и идентифицируют автомобили, которые находятся в угоне или скрылись с места ДТП, в Краснодарском крае, Владимире и Обнинске. Еще один продукт NtechLab помогает выявлять ямы, выбоины, отсутствующие люки и сломанные барьерные ограждения на дорогах.