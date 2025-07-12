В храме в поселке Черемушки Курской области прошло прощание с пятилетним мальчиком, который умер после удара дрона ВСУ по пляжу в Курске. Об отпевании сообщают «Известия» и RT.

На опубликованных кадрах видно, что возле гроба мальчика стоят близкие ребенка, а также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и военнослужащие. Отец ребенка плачет над гробом.

Хинштейн посвятил прошедшей церемонии в храме отдельный пост в своем телеграм-канале. В нем врио губернатора рассказал, что сегодня, 12 июля, мальчику должно было исполниться шесть лет.

«Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Гости были. Вот только провожали они его в последний путь <…> Мы никогда тебя не забудем, малыш. Ты навсегда в наших сердцах. Вечная память мальчику Анатолию — сыну, защитнику. Герою», — написал Хинштейн.

Атака ВСУ на пляж в Курске

Дроны ВСУ атаковали пляж в Курске вечером 8 июля, в результате погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. По данным Хинштейна, росвардеец помогал эвакуировать людей и погиб от второго взрыва. СК возбудил уголовное дело о терактах.

Изначально говорилось о семерых пострадавших в результате атаки, позже агентство РИА Новости сообщило, что ранения получили десять человек. В их числе был пятилетний мальчик, которого госпитализировали в местную больницу, его состояние после атаки оценивалось как тяжелое. Хинштейн со ссылкой на очевидцев сообщал, что ребенок закрывал собой мать во время удара.

Утром 9 июля Хинштейн рассказал, что пятилетнего мальчика вместе с его мамой перевели в НИИ имени Сперанского в Москве. Через несколько часов врио губернатора сообщил, что ребенок умер при транспортировке в столицу. По словам Хинштейна, врачи сделали все возможное для спасения мальчика, но травмы оказались «слишком тяжелыми». У него было 30% ожогов тела, уточнил глава региона.

Состояние матери скончавшегося мальчика остается тяжелым, рассказала NEWS.ru тетя ребенка.