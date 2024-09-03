Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа признала незаконным отказ следствия возбуждать уголовное дело по факту смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Копию решения ведомства опубликовал соратник оппозиционера Иван Жданов*.

Как сказано в документе, постановление об отказе в возбуждении дела «признано незаконным и отменено», материалы вновь направлены в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ЯНАО.

«Это не значит, что уголовное дело возбудят. Это значит, что продолжится проверка», — написал Жданов* в своем телеграм-канале.

Он выразил мнение, что теперь «будут думать, как по-другому представить» обстоятельства смерти Навального, либо «будут бесконечно долго проводить эту “проверку”».

Что говорили в СК

В августе стало известно, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Навального. Вдова оппозиционера Юлия тогда опубликовала документ за подписью следователя Александра Варапаева, где говорилось, что 16 февраля политик в прогулочном дворе ИК-3 по ЯНАО «почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья», о чем сообщили начальнику медчасти.

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «положительного эффекта не принесли», а приехавшая позже бригада скорой реанимировать оппозиционера также не смогла, говорилось в документе.

В нем утверждалось, что причиной смерти политика стало «комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких».

«Смерть Навального имеет аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца», — отмечалось в постановлении.

Юлия Навальная заявила, что при жизни «никаких заболеваний сердца у Алексея не было». Она отметила, что врачи, к которым она обратилась, пришли к одному и тому же выводу: «вскрывали, изучали, но ничего не смогли найти — тромба нет, признаков инфаркта и инсульта тоже».

По словам Навальной, команда оппозиционера будет добиваться возбуждения уголовного дела, но намерена расследовать обстоятельства произошедшего самостоятельно. Навальная потребовала передать близким политика все его личные вещи и все медицинские документы, включая протокол вскрытия.

Обращение врачей

После этого почти 200 врачей от имени врачебного сообщества обратились к СК, заявив, что политика регулярно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), несмотря на имеющиеся у него медицинские противопоказания, как это следует из постановления об отказе в возбуждении дела по факту смерти Навального.

Согласно постановлению, это в итоге привело «к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть», отметили врачи. Они обвинили сотрудников ФСИН в «халатном исполнении своих обязанностей», что, по их убеждению, привело к смерти оппозиционера.

«Мы требуем возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти Навального», — заявили во врачебном сообществе (обращение к СК опубликовал в фейсбуке** врач Александр Ванюков).

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, в беседе с «Агентством»* нецензурно выразился о медзаключении, где сказано о «комбинированном заболевании» политика.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе (ЯНАО). Соратники политика считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России, такой же позиции придерживается вдова Навального Юлия. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

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