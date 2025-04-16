Верховная Рада Украины 16 апреля проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на три месяца — до 6 августа 2025 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

Накануне, 15 апреля, соответствующие законопроекты внес президент Украины Владимир Зеленский. За продление военного положения проголосовали 357 депутатов, против — один. Продолжение всеобщей мобилизации поддержали 346 депутатов, один проголосовал против, один воздержался.

По словам Железняка, воздержался депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что оба раза голосовал против. Парламентарий опубликовал фотографию табло с результатами голосования за продление военного положения, назвав их «приговором украинскому парламентаризму».

«Рады не существует, Рада не представляет интересы народа», — написал Гончаренко в телеграме.

Депутат заранее объявил, что будет голосовать против законопроектов, в частности из-за отсутствия демобилизации и сроков службы мобилизованных. По словам Гончаренко, из-за этого украинские военные «практически находятся в рабстве». Еще одной причиной голосования против нардеп назвал существование территориальных центров комплектования (ТЦК), которые проводят мобилизацию.

«Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная», — пояснил Гончаренко.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук накануне голосования написал в соцсети: «Финальные результаты кастинга [президента России Владимира] Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди тех, кто проголосует против продления военного положения».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «космонавтами» депутатов, которые голосуют против продления военного положения и мобилизации после ударов по Кривому Рогу и Сумам.

«Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном из конца алфавита», — написал он в своем телеграм-канале.

После того, как Зеленский предложил продлить военное положение, бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что «власть начала злоупотреблять военным положением», используя его «не только для обороны страны, а для построения авторитарного режима».

«Узурпация власти не может быть сегодня целью. Неограниченная власть офиса [президента] над вами, над парламентариями — это унизительно для всей Украины. И мы должны немедленно сделать все, чтобы объединиться. <…> Объединиться вокруг Вооруженных Сил», — сказал Порошенко (цитата по «Интерфаксу-Украина»).

Продлением военного положения власти Украины пытаются «сохранить свою неустойчивую конструкцию», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Налицо одно: киевский режим по-прежнему имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины», — сказал представитель Кремля.

Военное положение и выборы на Украине

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года и впоследствии постоянно продлевалось. Последний раз Рада продлевала его действие 15 января — до 9 мая. Украинские власти ссылаются на действие военного положения, объясняя невозможность проведения президентских и парламентских выборов в стране.

В России Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае 2024 года, считают нелегитимным. О необходимости проведения выборов на Украине говорили и в США. Американский президент Дональд Трамп в феврале назвал Зеленского «диктатором без выборов». Однако позже его разозлили слова российского президента о том, что на Украине можно было бы ввести внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести «демократические выборы».

В конце марта The Economist сообщил со ссылкой на источники в украинском правительстве о «серьезной подготовке» к выдвижению Зеленского на второй президентский срок. По словам собеседников издания, выборы якобы планируется провести летом 2025 года в сжатые сроки, чтобы Зеленский мог баллотироваться «без сопротивления».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это «абсолютной чушью». «Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала война должна закончиться, только потом можно голосовать», — сказал он газете Corriere della Sera.

Зеленский заявил в марте, что военное положение на Украине будет снято после окончания боевых действий, затем «выборы будут проходить согласно украинскому законодательству». Он добавил, что «никто ничего специально откладывать не будет».

Даже после окончания конфликта восстановление в объеме, достаточном для проведения полноценных выборов на Украине, будет «огромной проблемой», отмечало агентство Reuters. Стране придется создать основу с нуля, включая новый закон, определяющий сроки выборов, правила и процедуры.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил агентству, что законодатели, сотрудники избирательной комиссии и другие эксперты работают над этими вопросами, но пока не приступили к разработке законопроекта. Решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов не принято. «Даже с теоретической точки зрения нереально провести все выборы одновременно», — сказал он.