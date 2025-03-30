На Украине сейчас ведется «серьезная подготовка» к выдвижению Владимира Зеленского на второй президентский срок, пишет The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.

На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, на котором поручил своей команде организацию выборов после полного прекращения огня, утверждают источники The Economist в украинском кабмине. Издание напоминает, что власти США рассчитывают достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной к 20 апреля. На эту дату в 2025 году выпадает как православная, так и католическая Пасха.

«Первое подтверждение» существования плана подготовки Зеленского к баллотированию на новый президентский срок может появиться 5 мая. Это последний день, когда украинский парламент может провести голосование по вопросу продления военного положения. В феврале Зеленский продлил срок действия этого режима еще на 90 дней, до 9 мая. Отмена военного положения — необходимый первый этап для начала избирательного процесса, пишет The Economist.

По данным источников издания, выборы президента Зеленский планирует провести этим летом. С учетом того, что украинское законодательство требует отвести не менее 60 дней на предвыборную кампанию, самый ранний возможный срок проведения голосования приходится на начало июля. В то же время некоторые источники The Economist утверждают, что кампания должна будет продлиться три месяца — столько времени необходимо на восстановление списков избирателей.

По мнению высокопоставленного чиновника из украинского правительства, Зеленский попытается «застать соперников врасплох», проведя выборы в июле. По словам собеседника, украинский лидер рассчитывает избежать конкуренции благодаря сжатым срокам, которые позволят ему баллотироваться «без сопротивления».

Как пишет The Economist со ссылкой на проведенный по заказу издания опрос компании Ipsos, Зеленский после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом пользуется подавляющей поддержкой украинцев. Согласно результатам исследования, действующий украинский лидер выиграл бы выборы, если бы они проводились сегодня, а бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный занял бы второе место с большим отрывом. При этом за несколько дней до перепалки в Овальном кабинете экс-главком, напротив, существенно опережал Зеленского. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Избрать главу государства украинцы должны были 31 марта того же года, однако из-за военного положения, которое продлено до 9 мая 2025 года, голосование не проводилось. Закон, регулирующий этот режим, запрещает проводить выборы во время военного положения. В украинской Конституции прямого запрета на это нет. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о легитимности власти на Украине важен в контексте возможных переговоров. Он отмечал, что единственной легитимной властью после 20 мая 2024 года обладает Верховная Рада и ее спикер. В то же время, по мнению Путина, обращаться к Раде «в условиях узурпации власти правящей верхушкой» на Украине «бессмысленно». В Киеве заявляли, что Зеленский законно занимает свой пост до избрания следующего президента. В феврале 2024 года Зеленский в интервью Fox News выразил уверенность, что украинцы избрали бы его на второй срок в случае проведения выборов. В январе 2025-го он заявил, что выдвижение на новый срок зависит от того, каким образом завершится конфликт. «Если я сделаю больше, чем могу, — наверное, тогда я буду смотреть на это [решение] более позитивно. <…> Это не является для меня целью сегодня», — сказал Зеленский.

В феврале Трамп заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта. Зеленский после этого заявил, что выборы президента пройдут после отмены военного положения. Также он выразил готовность оставить пост главы государства ради мира на Украине или в обмен на вступление страны в НАТО.

«Если [это будет означать] мир для Украины… Если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО. Я не собираюсь оставаться у власти десятилетия», — сказал украинский президент.

На прошлой неделе посланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласился провести выборы.