Папа римский Франциск предложил России и Украине провести обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом понтифик сообщил в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, передает газета Corriere della Sera.

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на общий обмен всеми заключенными между Россией и Украиной: всех на всех!» — сказал папа римский.

Помимо этого, понтифик выступил в поддержку обеспечения гарантий поступления гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Также он призвал к скорейшему освобождению израильских заложников, похищенных боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС в октябре 2023 года, и немедленному прекращение огня в анклаве.

«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине. <…> Давайте не допустим, чтобы продолжающиеся военные действия имели серьезные последствия для гражданского населения, ныне истощенного, и особенно для детей. Сколько страдания мы видим в их глазах. Они разучились улыбаться», — подчеркнул папа римский Франциск.

Как отмечает Reuters, пасхальное послание папы римского традиционно сосредоточено на мировых проблемах. Помимо израильско-палестинского и российско-украинского конфликтов, в этом году он затронул в речи вспышки напряженности в Сирии, Ливане, Армении и Азербайджане, Гаити, Мьянме, Судане, а также в регионах Сахеля и Африканского Рога, Конго и Мозамбике.

Ранее папа римский Франциск заявил, что в условиях украинского конфликта «сильнее» будут те, кто осмелится поднять белый флаг и начать переговоры.

«Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — сказал понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

Он добавил, что переговоры — это не капитуляция, а «мужество, [необходимое], чтобы не довести страну до самоубийства».

Высказывание главы Римско-Католической церкви о «белом флаге» вызвало критическую реакцию Киева и его союзников. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, что Украина «не будет поднимать других флагов». «Наш флаг желто-синий. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем», — отметил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что таким образом «папа римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку».

Представитель Ватикана Маттео Бруни позже заявил, что понтифик предложил сторонам украинского конфликта договориться о прекращении огня и возобновить переговорный процесс. По словам Бруни, речь не шла о капитуляции Украины, а упоминание «белого флага» появилось с подачи интервьюера, и его следует расценивать как образное.