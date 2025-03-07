Папа римский Франциск, находясь в больнице, записал короткое аудио, в котором обратился к верующим. Запись опубликована на официальном сайте понтифика.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье, я мысленно с вами. Да благословит вас бог, и пусть Дева Мария защитит вас. Спасибо», — сказал папа римский.

Его обращение на испанском языке транслировали на площади Святого Петра перед молебном за выздоровлении понтифика.

AP пишет, что голос папы римского звучал слабо, дыхание затруднено.

Ватиканская пресс-служба накануне сообщила, что состояние понтифика остается стабильным, у него не было новых приступов дыхательной недостаточности.

«Папа Франциск продолжил проходить курс физиотерапии, которая идет ему на пользу. Его гемодинамические показатели и анализы крови свидетельствуют о стабильности состояния», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что в течение дня у папы римского не было температуры. Перед обедом он вновь принял причастие, а вторую половину дня посвятил некоторым рабочим делам.

14 февраля Папу госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет. Неделю назад, уже будучи в больнице, он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему делали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

1 марта папа Римский перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и медики опасались, что у него может развиться бактериальная инфекция в из-за попадания еды в дыхательные пути. 3 марта в Ватикане сообщили, что состояние потифика остается стабильным. Кроме того, в воскресенье. 2 марта, Папа участвовал в мессе.