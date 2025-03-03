Состояние 88-летнего папы римского Франциска стабилизировалось после того, как 28 февраля у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм, передает Ватикан.

«Сегодня клиническое состояние Святого Отца остается стабильным. Папе не потребовалась неинвазивная механическая вентиляция легких, а только дополнительная высокопоточная оксигенация. У него нет лихорадки», — сказано в сообщении Ватикана.

По данным пресс-службы, в воскресенье Папа участвовал в мессе.

«Прямых последствий изолированного бронхоспазма прошлой пятницы не наблюдается. Однако риск ухудшения состояния Папы сохраняется», — добавили в Ватикане.

14 февраля Папу госпитализировали с симптомами бронхита, который после диагностики оказался двусторонней пневмонией на фоне полимикробной инфекции. Франциск страдал от проблем с дыханием на протяжении нескольких последних лет. Неделю назад, уже будучи в больнице, он перенес тяжелый и продолжительный приступ астмы, после которого ему делали переливание крови и подали кислород под высоким давлением в дыхательные пути через носовую канюлю.

1 марта папа Римский перенес приступ бронхоспазма с вдыханием рвоты, и теперь медики опасались, что у него может развиться бактериальная инфекция в из-за попадания еды в дыхательные пути.

«Понтифику была немедленно проведена бронхоаспирация и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких с хорошим ответом на газообмен. Прогноз остается сдержанным. Утром папа причастился», — говорится в тексте бюллетеня Святого Престола.

В среду, 5 марта, начнется Великий пост. Франциск не сможет присутствовать на Авентинском холме на традиционной мессе. Пресс-служба Ватикана объявила, что вместо него торжество возглавит кардинал Анджело Де Донатис. Ранее стало известно, что папа римский написал заявление об отставке на случай возникновения недееспособности.