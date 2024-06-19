Парламентская комиссия по расследованию преступлений Украины в отношении детей порекомендовала Генпрокуратуре и ФСБ инициировать признание Вооруженных сил Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад комиссии.

Такое же решение комиссия порекомендовала принять в отношении Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки. В документе сказано, что действия этих структур «направлены на создание угрозы безопасности детей».

10 июня комиссия провела заключительное собрание, 19 июня Госдума и Совет Федерации планируют утвердить доклад. В Совфеде о результатах расследования доложит вице-спикер Инна Святенко.

В документе, как отмечает агентство, сказано, что Следственный комитет России (СК) установил, что представители ВСУ использовали против мирного населения противопехотные мины.

«Они разбрасываются из БПЛА вблизи объектов социальной инфраструктуры, по маршрутам городского транспорта. В результате от минно-взрывных ран гибнут и получают увечья дети», — говорится в докладе.

Москва неоднократно обвиняла Киев в причастности к терактам и преступлениям в отношении граждан, в том числе военкоров и политиков. В феврале СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после обстрела Белгорода, в результате которого погибли семь человек, еще 19 пострадали

В конце мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

Также российское следствие называет СБУ причастной к теракту на Крымском мосту. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал подрыв Крымского моста «одной из реализаций» своего ведомства.

17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост надводными дронами, в результате взрыва погибла семейная пара, которая ехала по мосту. Следственный комитет после обеих атак возбудил уголовное дело о теракте. МИД России подчеркивал, что Крымский мост является «сугубо гражданским объектом».