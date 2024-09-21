Людмила Бентли, вдова американского добровольца и военкора Рассела Бентли (позывной «Техас») прокомментировала RTVI сообщение СКР о завершении предварительного расследования по делу об убийстве ее мужа. По версии следствия, четверо российских военных пытали и убили Бентли, а затем подорвали машину с его телом.

По данным Следственного комитета, фигурантами дела являются Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Их обвиняют в превышении полномочий, повлекшем смерть, надругательстве над телом и укрывательстве преступления.

«Я как раз только начала знакомиться с материалами дела, там 12 томов. Под суд пойдут все четверо, [имена] которых объявил СК», — сообщила Людмила.

24 августа женщина рассказала проекту WarGonzo, что правоохранители отпустили одного из фигурантов дела, который якобы «сделал все, чтобы от Рассела как можно меньше осталось».

RTVI уточнил у Людмилы, входит ли этот человек, о котором она говорила ранее, в список обвиняемых.

«Входит. Его отпустили на поруки командования до суда», — подтвердила вдова Техаса, вновь не уточнив имя фигуранта.

Также Людмила заявила, что экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не имеет отношения к освобождению одного из обвиняемых Владимира Бажина.

«Пашаев соврал. Он никакого отношения не имел к освобождению Бажина. Это была личная инициатива следователя по ходатайству за него командования», — сообщила собеседница RTVI.

25 июня бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опубликовал в своем телеграм-канале обращение к президенту России Владимиру Путину.

В нем он заявил, что сотрудники военного следственного управления СКР в Луганске Дмитрий Круглов и Петр Рыков «несправедливо обвиняют в совершении преступления» танкистов Бажина, Иорданова и Агальцева.

В своем посте Пашаев утверждает, что военные увидели «некоего иностранца», который снимал место прилета HIMARS в зоне боевых действий, где погибли россияне. Они, по его версии, предположили, что неизвестный, «вероятно, передает месторасположение наших войск», после чего потребовали от него уйти.

«Он достал оружие и начал угрожать танкистам. Его обезоружили, но, к сожалению, иностранец был очень крепкого телосложения, и ему удалось скрыться», — заявляет Пашаев.

Бойцы, утверждал экс-адвокат, якобы пожаловались, что «следователь Круглов приказал сотрудникам их избить». В качестве подтверждения своих слов, добавил Пашаев, военные готовы пройти проверку на полиграфе.

К посту он прикрепил видео с обращением к президенту России жены Иорданова Ольги и сестры Бажина Ирины Мальцевой. Женщины пожаловались, что следователь якобы угрожал бойцам пожизненным сроком.

5 августа Пашаев опубликовал видео, в котором Бажин благодарит его за «освобождение от пыток».

Что известно о Бентли

Бентли (полное имя Рассел Боннер Бентли III) родился в 1960 году в городе Остин (Техас, США) в состоятельной семье. Он бросил в школу и устроился на завод сварщиком, а позже пошел в армию и три года служил военным инженером, в том числе в Германии.

В 1996 году его арестовали в США и приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы за наркоторговлю и отмывание денег. Незадолго до окончания срока он провалил тест на наркотики, сбежал и восемь лет скрывался. В 2007 году его задержали и отправили в тюрьму с максимальным уровнем контроля над заключенными, откуда он вышел в 2008-м.

После этого Бентли вернулся в Остин, где занимался обрезкой деревьев и, по его собственному признанию, пытался «найти что-то настоящее и значимое в своей жизни». Он читал конспирологические сайты и вступил в несколько групп на фейсбуке*, участники которых поддерживали позицию российских властей в конфликте с Украиной.

В 2014 году Бентли прилетел в Россию. Несколько месяцев он воевал в ДНР в составе бригады «Восток» Александра Ходаковского, затем стал волонтером и блогером. В 2015 году американец принял православие, в 2016-м познакомился со своей будущей женой Людмилой Захаровой — учительницей английского из Донецка. В 2021 году Бентли получил паспорт гражданина России.

Людмила рассказывала, что днем 8 апреля 2024 года они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, как раз попавший под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рассел, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. Вскоре исчезла белая «Нива» военкора, припаркованная возле автобазы.

По факту исчезновения Техаса возбудили уголовное дело, а ситуация была взята «на контроль» администрацией президента. 19 апреля председатель «Общественной палаты ДНР» Александр Кофман сообщил о гибели Бентли.

29 апреля вдова Техаса разместила на своей странице во «ВКонтакте» публикацию ополченца Влада Филина, в которой были приведены предполагаемые подробности расследования убийства военкора. Филин утверждал, что угнанную от автобазы белую «Ниву» нашли взорванной и сгоревшей на кирпичном заводе в Петровском районе Донецка, «почти на линии фронта».

Как пишет Филин, внутри «Нивы» были обнаружены «подброшенные» сгоревшие останки военкора, и их вывезли из Донецка на экспертизу ДНК. По словам ополченца, вдова Техаса еще до угона машины успела забрать из салона разбитый смартфон мужа, который передала следствию.

«Фото, видео и исходящих звонков после 16.15 8 апреля в нем обнаружено не было. Если бы они были, телефон сохранили бы как доказательство вины», — говорится в сообщении ополченца.

По словам Филина, Техас был похищен военнослужащими 5-й бригады, но «вину подчиненных взял на себя командир». Два уголовных дела — об исчезновении и убийстве — были объединены в одно и из-за «большого общественного резонанса» взяты под контроль ГВСУ СК. Ополченец также утверждал, что «Донецк пытался замять» ситуацию, но «Москва не дала».

* Деятельность компании Meta по реализации социальной сети Facebook признана в России экстремистской и запрещена