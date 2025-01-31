Министерство юстиции России 31 января расширило реестр иноагентов, включив в него семь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Вадим (Дима) Зицер*,

— журналист Владимир Раевский*,

— журналист Андрей Новашов*,

— блогер Антон Суворкин*,

— журналист Дмитрий Сухарев*,

— продюсер «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт-Бабушкина*,

— корреспондент «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев*.

Сам Зицер* заявил в разговоре с RTVI, что внесение его Минюстом в список иностранных агентов подтверждает, что он «идет правильным путем», а представителей ведомства назвал «придурками». Педагог отметил, что статус иноагента для него является своего рода «понижением», так как ранее его объявили в розыск по статье о распространении фейков о российской армии.

Зицер* — гражданин Израиля. В России он закончил РГПУ имени Герцена и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (РГИСИ). Он автор более десятка книг о воспитании, педагогике и коммуникациях. В 2022 году, после начала Россией боевых действий на Украине, педагог уехал из России.

В прошлую пятницу, 24 января, ведомство включило в реестр иноагентов участника группы «Каста» — рэпера Влади (Владислава Лешкевича*), журналистов Алексея Продайводу*, Ольгу Ившину* и Арину Федоровых*, политического аналитика Антона Бабашина*, белгородского блогера Максима Климова* и проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

* внесен/внесена Минюстом России в рееестр иноагентов