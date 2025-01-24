Министерство юстиции России 24 января расширило реестр иноагентов, внеся туда шесть человек и одно юридическое лицо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

— участник группы «Каста», рэпер Влади (Владислав Лешкевич*);

— журналист Алексей Продайвода*;

— журналистка Ольга Ившина*;

— журналистка Арина Федоровых*;

— политический аналитик Антон Бабашин*;

— белгородский блогер Максим Климов*;

— проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

В прошлую пятницу, 17 января, ведомство наделило этим статусом помогающий призывникам проект «Идите лесом»*, ООО «Алая Буква»* (учреждено журналистом Алексеем Серегиным*, которого ранее признали иноагентом), журналистов Анастасию Лотареву*, Александру Прокопенко*, Андрея Козенко*, Ирину Ромалийскую*, Антона Рубина*, Ксению Кирия* (Туркову).

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены Минюстом в реестр иноагентов