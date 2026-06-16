МИД Китая назвал клеветой заявление заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских солдат для участия в СВО. Об этом, как пишет China Daily, заявил официальный представитель китайского ведомства Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы и являются чистой клеветой и очернительством», — сказал он.

Поводом для реакции представителя МИД КНР стало выступление Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам сообщила, что блок подтвердил данные о военном обучении, пишет Bloomberg.

«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих воевать на Украине. Мы внимательно оцениваем последствия», — заявила Каллас.

Поводом для заявлений ЕС стала майская публикация Reuters: агентство со ссылкой на данные трех европейских разведок и изученные документы сообщило, что в конце 2025 года китайские военные обучали около 200 российских военнослужащих в Китае — часть из них впоследствии участвовала в боевых действиях на Украине.

МИД Китая в ответ на майский запрос Reuters подчеркнул, что Пекин «последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса и работает над продвижением мирных переговоров». «Заинтересованные стороны не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину», — добавили в ведомстве.

Одновременно Брюссель предпринял практические шаги: по данным SCMP, по итогам встречи в Люксембурге ЕС ввел санкции против нескольких китайских структур.

В их числе — один из крупнейших китайских производителей смазочных присадок Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, которая, по данным ЕС, поставляла химические добавки для механических смазочных материалов российских военных. Кроме того, в список попали поставщик оборудования Shenzhen Minghuaxin, а также гонконгская Nord Axis Ltd, которую в ЕС обвиняют в содействии поставкам и экспорту российской нефти, а также в управлении судами так называемого «теневого флота».

Кремль в мае, комментируя публикацию Reuters, призвал «очень дозированно» воспринимать «лживую» информацию западных СМИ. «Это беда, с которой мы сталкиваемся», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.