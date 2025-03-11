Социальный фонд России назначил пенсии 79 детям, потерявшим родных во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выплаты оформили без обращения в фонд и подачи документов, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно — без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя», — говорится в сообщении Социального фонда.

Большинство выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*.

По основному уголовному делу о теракте проходит около 30 фигурантов, 19 февраля некоторым из них в очередной раз продлили срок ареста.

В марте американский Минюст арестовал Мохаммада Шарифуллы — члена «Исламского государства»*, которого обвиняют в подготовке теракта в «Крокусе». Он признался ФБР, что от имени ИГ* инструктировал боевиков, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», как использовать винтовки типа АК и другое оружие. Также Шарифулла заявил, что двух из четырех арестованных после теракта боевиков обучал и раньше.

* организация признана в России террористической и запрещена