Армения планирует свое будущее в тесной связи с США и Евросоюзом, что показали результаты переговоров армянского премьер-министра Николы Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным на саммите СНГ в Москве 8 октября. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Дмитрий Солонников.

«Ереван не скрывает, что видит свое будущее в отношениях с США и Евросоюзом, он постепенно переходит под политический и военный контроль НАТО. Для этого нужно постепенно разрывать военно-политические отношения с Россией. Но экономические связи с РФ еще будут сохраняться, так как именно за их счет планируется переход на западный вектор», — отметил он.

В ходе встречи Путина и Пашиняна была достигнута договоренность о полном выводе с 1 января 2025 года российских сил с контрольно-пропускного пункта «Карчеван» на границе Армении и Ирана. Российские пограничники несли там службу с 1992 года. По мнению Солонникова, такое решение стало закономерным результатом политики Пашиняна.

Еще одной темой обсуждения на полях саммита был вопрос функционирования Зангезурского коридора. Согласно трехстороннему соглашению, подписанному в 2020 году при участии Армении, России и Азербайджана, транспортное сообщение на этом маршруте должно проходить с участием погранвойск ФСБ. В то же время Пашинян представил Путину свой альтернативный транспортный проект «Перекресток мира», исключающий присутствие российских сил.

По мнению политолога Андрея Кортунова, полной реализации проекта Зангезурского коридора мешают опасения Еревана о территориальной целостности и независимости страны.

«Это транспортная артерия, которая проходит по территории Армении. Надо каким-то образом договариваться, убеждать ее в отсутствии опасности для территориальной целостности и независимости страны. В истории мы знаем случаи, когда подобные коридоры имели территориальный статус. И конечно, это явно не то, чего хотела бы Армения», — сказал Кортунов NEWS.ru.

В мае Пашинян обвинил «две страны ОДКБ» в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении в 2020 году. О каких двух государствах идет речь, премьер не уточнил. Помимо Армении, в Организацию Договора о коллективной безопасности также входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Во время выступления на втором Всемирном армянском саммите Пашинян заявил, что Ереван заморозил членство в ОДКБ не потому, что организация «не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении», а потому, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности».