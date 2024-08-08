В Берлине состоялась первая публичная встреча освобожденного в результате обмена между Россией и странами Запада оппозиционного политика Ильи Яшина* с его сторонниками, передает с места событий корреспондент RTVI.

Мероприятие проходило на территории берлинского Мауэрпарка. Его открывала и модерировала журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

По оценке корреспондента RTVI, поддержать и послушать российского политика пришли примерно 700 человек. Проход на мероприятие был свободный, при этом территорию охраняли несколько десятков полицейских.

На встрече также присутствовали родители Ильи Яшина*. Они прилетели в Берлин накануне, 6 августа, рассказал оппозиционер.

«Впервые за два года я смог их обнять — это фантастика», — сказал он.

Журналистка «Би-би-си», которая тоже присутствовала на встрече, рассказала, что, по масштабу это мероприятие можно сравнить с митингами в Москве, проходившими в середине 2010-х годов. По ее мнению, Яшину* удалось передать атмосферу тех времен. Собравшиеся скандировали вместе с политиком его лозунги «Любовь сильнее страха» и «Россия будет счастливой».

Во время своего выступления Яшин* отметил, что важно не забывать о заключенных политиках и общественных деятелях, которые по-прежнему остаются в российских тюрьмах.

Оппозиционер напомнил присутствующим о находящихся в заключении в России своем бывшем коллеге, экс-муниципальном депутате столичного округа Красносельский Алексее Горинове, журналистке из Барнаула Марии Пономаренко, а также о главе организации «Голос»* Григории Мелконьянце*.

Кроме того, Яшин* говорил об осужденных в Беларуси оппозиционных политиках Марии Колесниковой и Сергее Тихановском, освобождения которых он также, по его утверждению, намерен добиваться.

«Кажется, что надежды нет. Надежда всегда есть. Нас больше, чем кажется. На нашей с вами стороне любовь, добро и прогресс», — заявил он.

Участники встречи также затронули тему постоянных споров и разногласий внутри российской оппозиции. Яшин* признался, что за время, проведенное им в тюрьме, он «стал спокойнее» и пообещал больше «не вступать в твиттер-срачи».

«Важно выстраивать стратегию, чтобы все было комфортно. Как только возникает вопрос “Кто из нас лидер оппозиции?”, — сразу начинаются споры. Если завтра президентские выборы — то такой человек, безусловно, нужен. Но зачем об этом спорить сейчас? Главное, что сейчас надо делать — консолидироваться вокруг конкретных проектов. Один из примеров — кампании помощи политзаключенным», — отметил политик.

После Ильи Яшина* перед собравшимися выступила мать другого освобожденного в ходе обмена оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* Елена Гордон. Она призвала россиян помочь спасению оставшихся в России заключенных политиков и журналистов.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре 1 августа. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в операции участвовали 26 человек. России передали десять человек, в том числе двоих детей, Германии — 12, США — четыре.

Вечером 2 августа в немецком Бонне прошла первая пресс-конференция освобожденных в рамках обмена бывших российских политиков: Андрея Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы* и Ильи Яшина*. Последний поделился, что не хотел покидать Россию и считает, что его «незаконно выдворили из страны против воли».

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