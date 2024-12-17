Голландец Нильс Троост, ставший первым европейцем, на которого ЕС наложил санкции за торговлю российской нефтью выше ценового потолка, ранее был участником гуманитарных инициатив по вывозу украинского зерна. Как обратил внимание RTVI, компания Трооста Harvest Commodities первой отправила торговые суда из Одессы в рамках «зерновой сделки» в августе 2022 года, а также инвестировала в строительство новых складов на Дунае.

Об участии компании в Черноморской морской инициативе рассказал сам Нильс Троост в январской колонке для украинского издания “Экономическая правда”:

“Многие торговые компании, в том числе Harvest Commodities, чьи суда первыми отправились из Одесского порта в рамках Черноморской зерновой инициативы в августе 2022 года, стремятся экспортировать значительные объемы украинского зерна, зная о значительном спросе международного рынка на украинскую продукцию”.

Что такое зерновая сделка Единственная международная договоренность с участием Москвы и Киева в период военных действий. Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна через Черное море в июне 2022 года. Сделка продлилась больше года и позволила Украине отправить миллионы тонн продовольствия на мировой рынок. С августа 2022 по июнь 2023 Украина заработала на экспорте зерновых через черноморские порты в рамках сделки $5,5 млрд.

Троост также упоминал о сложностях при экспорте украинского зерна:

банки охотнее финансируют трейдеров, когда грузы уже покидают Черное море;

страховые компании не спешат покрывать риски судовладельцев, отправляющих суда в украинские порты и обратно

По словам Трооста, зерно выходило на мировой рынок обходными путями. Грузовики доставляли груз в порты на Дунае — Измаил, Рени, Усть-Дунайск. Там зерно перегружали на баржи и отправляли в румынскую Констанцу. Эти маршруты позволяли вывозить урожай, но с большими сложностями: инфраструктура перегружена, а географические ограничения не позволяют масштабировать поток.

“Некоторые компании, например Harvest, инвестируют в новые склады на Дунае и видят важность вкладывать сюда средства в ближайшие месяцы. Тем не менее нет никакой замены для основных глубоководных портов Одессы и Черноморска», — резюмировал голландский бизнесмен.

Нильс Троост стал первым гражданином Евросоюза, который попал под последний пакет санкций ЕС против России, пишет The Financial Times. Еще ограничения ввели, в том числе, против авиакомпании «Ютэйр», девелопера ПИК, певицы Ларисы Долиной и медиаменеджера Тины Канделаки.

Санкции также ввели против связанной с Троостом компании Paramount Energy & Commodities DMCC. Сам Троост утверждает, что причиной санкций стала ошибка, связанная с его бывшим деловым партнером Гауравом Кумаром Шриваставой. По словам Трооста, тот пообещал ему помочь в получении лицензии от казначейства США благодаря связям в ЦРУ. Таким образом компания могла бы законно торговать российской нефтью выше ценового потолка. Когда обман раскрылся, Троост разорвал отношения с партнером.