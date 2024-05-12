В Массачусетсе скончался 62-летний Ричард Слейман, первым в мире перенесший пересадку генетически модифицированной свиной почки. Об этом сообщает NBC Boston со ссылкой на Массачусетскую университетскую больницу общего профиля (MGH).

Пациент умер через два месяца после операции, которую ему сделали в марте 2024 года, и примерно через полтора месяца после выписки. О смерти мужчины сообщили его родственники, поблагодарившие врачей за то, что они «дали семье еще семь недель с Риком и бесценные воспоминания за это время».

Сам Слейман в интервью после выписки рассказывал, что пошел на это непростое решение не только ради самого себя, но и из стремления «дать надежду тысячам других людей, которым нужна трансплантация, чтобы выжить».

Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что «нет никаких указаний на то, что смерть пациента стала результатом трансплантации», а его анализы на момент выписки были гораздо лучше, чем на протяжении многих лет до этого.

«Мистер Слейман навсегда останется маяком надежды для нуждающихся в трансплантации бесчисленных пациентов по всему миру, и мы глубоко благодарны ему за доверие», — говорится в заявлении пресс-службы медицинского учреждения.

Руководитель отделения трансплантологии MGH Леонардо Риелла признал, что после пересадки у Слеймана началось отторжение, но это произошло достаточно рано, и реакцию удалось полностью купировать после того, как пациент три дня получал высокие дозы стероидов. По словам Риеллы, такой сценарий гораздо благоприятнее, чем медленно развивающаяся реакция отторжения, которую трудно обнаружить на раннем этапе и легко запустить до непоправимого состояния.

До Слеймана почки свиней пробовали пересаживать только донорам с умершим мозгом. Ксенотрансплантация (межвидовая пересадка органов) осложняется тем, что иммунная система человека отторгает чужеродные ткани. Поэтому перед пересадкой органы (в данном случае свиные) подвергаются генной модификации, чтобы сделать их более похожими на человеческие. Пересаженная Слейману свиная почка была подвергнута 39 генным модификациям с помощью инструмента CRISPR-Cas9.

Операция состоялась 16 марта 2024 года и длилась четыре часа. По словам руководившего процедурой доктора Тацуо Каваи, сразу после трансплантации свиная почка «порозовела» и начала функционировать, что вызвало аплодисменты у всего медперсонала. Каваи признался, что это «самая красивая почка», которую он когда-либо видел.

В случае с Ричардом Слейманом без пересадки почки наступила бы смерть. Он много лет болел диабетом второго типа и гипертонией, на фоне которых ему диагностировали терминальную стадию заболевания почек. В 2011 году мужчина прошел курс диализа и встал в очередь на трансплантацию. Лишь в 2018 году он получил донорскую почку, но пять лет спустя она начала отказывать.

В мае 2023 года Слеймана снова отправили на диализ, но выяснилось, что его состояние осложнилось тромбозом. Процедуры сопровождались осложнениями, из-за которых отказ почек ускорился. Врачи предупредили, что снова вставать в очередь на донорскую почку бессмысленно, поскольку пациент ее не дождется. В такой очереди в США стоят около 100 тысяч человек, и время ожидания составляет в лучшем случае около пяти лет.

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Первую операцию по пересадке свиного сердца провели сотрудники Университета Мэриленда в январе 2022 года. Они пересадили генетически модифицированное свиное сердце 57-летнему Дэвиду Беннетту, который страдал от тяжелой аритмии. Спустя почти два месяца после операции мужчина умер от внутривенных иммуноглобулинов, хотя изначально считалось, что причиной стал свиной цитомегаловирус.

Второй в мире пациент с пересаженным свиным сердцем — 58-летний американец Лоренс Фосетт — скончался в ноябре 2023 года спустя примерно шесть недель после трансплантации. За это время у него наблюдался «значительный прогресс», он проводил время с семьей и играл в карты с женой. Однако в последние дни начали проявляться первые признаки отторжения трансплантанта.

Немецкие ученые планировали запустить масштабный проект по выращиванию свиней на донорские органы. Они собирались использовать свиней особой породы с острова Окленд — клонировать их с редактированием генома, чтобы сделать свиные сердца генетически совместимыми с человеческим организмом и повысить исходные шансы на приживление.