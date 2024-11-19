Коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину России, практически сформулированы, но пока не оформлены документально. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Корректировки в ядерную доктрину] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы. По мере необходимости будут формализованы», — сказал Песков.

Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» был подписан Путиным в июне 2020 года, его текст опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что Россия может применить ядерное оружие в случае атаки на нее саму или на ее союзников.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявлял, что «применение [ядерного оружия] возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны», и добавил, что такой случай пока не наступил.

25 сентября Путин предложил внести изменения в документ, регулирующий условия применения ядерного оружия. По словам главы государства, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Путин тогда подчеркнул, что использование ядерных сил является крайней мерой защиты суверенитета страны. По его словам, «ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России и ее граждан, а также инструментом поддержания «стратегического паритета и баланса сил в мире»

В начале сентября заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва вносит изменения в ядерную доктрину из-за действий Запада вокруг конфликта на Украине. По его словам, работа над корректировками документа уже находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.