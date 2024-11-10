Политическая линия республиканца Дональда Трампа «менее предсказуема», чем у действующих американских властей — президента-демократа Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В плане госпожи Харрис и господина Байдена — все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что есть «позитивные» сигналы — в частности, в ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил о сделке, которая «выведет всех к миру».

«По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации. Он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации», — подчеркнул Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что трудно сказать, что будет дальше. В том числе на это влияет невозможность точно спрогнозировать, будет ли Трамп «придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании».

«Поэтому давайте ждать, и мы вместе посмотрим, тем временем занимаясь своими делами», — порекомендовал Песков.

После победы Трампа на выборах президент Украины Владимир Зеленский поздравил его и заявил, что ценит его приверженность к подходу «мир через силу» в мировых делах. По словам Зеленского, именно такая концепция может «приблизить справедливый мир в Украине».

Он добавил, что Киев «с нетерпением ждет эры сильных США под решительным руководством президента Дональда Трампа». «Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в США», — подчеркнул украинский глава.

Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Источники NYT заявили, что у них состоялся «хороший разговор». По утверждению собеседника газеты, украинский лидер сам позвонил республиканцу, чтобы поздравить его с победой. К диалогу также присоединился бизнесмен Илон Маск.

Президент России Владимир Путин также поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил, что высказывания республиканца о желании положить конец украинскому кризису «заслуживают как минимум внимания». Российский глава добавил, что не считает «зазорным» позвонить Трампу, но не планирует этого делать.