Творчество певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) вряд ли «глубоко» знакомо президенту России Владимиру Путину, но оно «попало в яблочко» с точки зрения настроя россиян. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя присвоение певцу звания заслуженного артиста России.

«Я не думаю, что он [Путин] совсем глубоко знаком с творчеством [Shaman], но, с другой стороны, целый ряд песен этого исполнителя, действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — сказал Песков (аудиозапись публикует радиостанция «Маяк»).

По его словам, творчество Дронова «абсолютно в унисон» с чувствами «консолидированного общества». Поэтому это творчество «очень важно», оно «стало любимо многими и многими в нашей стране», добавил пресс-секретарь президента.

По оценке продюсера Иосифа Пригожина, Shaman звание заслуженного артиста России «заслужил»: он «яркий» и «не сходит с экранов телевизора» на протяжении уже двух лет.

«У него огромная аудитория, он везде присутствует на достойном уровне. Ничем не опорочил. Он заслужил», — сказал Пригожин изданию NEWS.ru.

Shaman был удостоен звания заслуженного артиста России президентским указом от 22 июля. Согласно тексту документа, Дронов отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Сам певец узнал о присвоении почетного звания во время концерта в Сочи и отреагировал на него словами «Служу России!».

В июне ЕС внес Дронова в санкционный список, посчитав, что певец «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». В июле видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт музыканта, что сам певец объяснил своей русской национальностью.

В ответ на блокировку своего YouTube-канала Shaman 19 июля провел митинг-концерт перед посольством США в Москве. Позднее он связал с этим тот факт, что действующий президент США Джо Байден отказался выдвигать свою кандидатуру на новый срок. «Родные, мы спели “Я русский” у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» — отметил он.