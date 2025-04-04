В ближайшие дни телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что такой телефонный разговор может состояться 4 апреля.

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отказался комментировать сообщения NBC News, что окружение Трампа рекомендует ему не звонить Путину до объявления Москвой полного прекращения огня на Украине.

«Сейчас много фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в СМИ», — подчеркнул Песков.

Путин и Трамп общались по телефону дважды: 12 февраля и 18 марта. В Кремле рассказали, что во время первого разговора президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В ходе второй беседы главы России и США продолжили «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины».

Как сообщало Politico со ссылкой на источники в Лондоне и Берлине, телефонный разговор Путина и Трампа может состояться «либо непосредственно перед выходными, либо после них». Издание подчеркивает, что конкретные даты не определены.

«В европейских столицах ожидают, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут снова поговорить по телефону, возможно, уже сегодня», — говорится в публикации.

4 апреля телеканал NBC News со ссылкой на двух источников в администрации президента США сообщил, что окружение Трампа советует ему не звонить российскому коллеге, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.

30 марта Трамп заявил в интервью NBC, что планирует поговорить с Путиным «на этой неделе». По информации телеканала, представители Белого дома заявили республиканцу, что, пока согласия России не будет, «звонок — не лучшая идея».