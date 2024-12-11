У Кремля нет информации о возможной казни двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада — Сулеймана Асада, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва поддерживает контакты с Дамаском.

«Мы не располагаем информацией [о казни Сулеймана Асада]. Мы, разумеется, самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, наше диппредставительство», — ответил Песков журналистам.

По его словам, Москва продолжит внимательно следить за происходящим в Сирии, а какие-либо решения будет принимать «исходя из тех реалий, которые складываются на земле».

Сообщение о гибели Сулеймана Асада появилось на портале Alkhali24. В материале было сказано, что тело двоюродного брата экс-президента якобы было найдено в тюрьме в сельской местности в окрестности города Латакия.

По информации издания, Сулеймана Асада, которого в статье называют «преступником», убили из-за родственной связи с экс-президентом и поддержки действий Башара Асада. По данным издания, Сулейман возглавлял Национальные силы обороны, которые создавались для борьбы с вооруженной оппозицией.

Официальных сообщений о смерти Сулеймана Асада не было.

Сам Башар Асад с супругой и детьми находится в России, где получил убежище после того, как оставил свой пост и покинул Сирию.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ() с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

10 декабря оппозиционный политик Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера группировки ХТШ*, объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии.

*организация признана террористической и запрещена в России