Власти России пока не принимали решения создать новый федеральный округ, который включил бы области Донбасса и Новороссии, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, Песков сказал, что таких планов пока нет.

О возможном формировании нового федерального округа из регионов в Крыму, Донбассе и Новороссии ранее заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, этот вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий позже сказал RTVI, что необходимость создания федерального округа была понятна достаточно давно, важно интегрировать регионы в российское правовое и экономическое поле. По его словам, Крым, Севастополь, новые регионы связаны экономически и исторически, у них схожие особенности.

«Работа в рамках одного округа позволит эффективнее реализовать инфраструктурные проекты на благо людей», — отметил он.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой также назвал это решение очевидным и закономерным. «Не вижу здесь никакой сенсации в том смысле, что это совершенно понятный инструмент для развития регионов», — пояснил он.