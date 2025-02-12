Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, украинские соединения будут изгнаны с российской территории.

«Они будут уничтожены, будут изгнаны», — подчеркнул представитель Кремля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область начале августа 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В начале декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона, ранее этот пост занимал Алексей Смирнов.

Накануне Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Киев в рамках мирных переговоров с Москвой планирует обменять захваченные ВСУ территории в Курской области на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России.

При этом он отметил, что пока не знает, какую именно территорию Украина запросит в обмен. По словам президента Украины, вариант с обменом Курской области будет возможен, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь сказала, что Зеленский делает такие заявления, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ в Курской области.

В начале февраля президент Украины в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что Киев готов вести переговоры с президентом России, если граждане страны сочтут это необходимым.

Во время прямой линии Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.