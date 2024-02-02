В администрацию президента России не поступало просьб от Украины о передаче тел погибших в катастрофе самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В администрацию нет», — сказал он.

Вечером 1 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался по поводу передачи тел, но российская сторона якобы «пока на это не идет», передает «Украинская правда».

Он также заявил, что Украина настаивает на проведении «беспристрастного международного расследования» как по обстоятельствам падения Ил-76 так, так и «по выяснению, что же на самом деле находилось внутри».

Самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, 24 января потерпел крушение в в Корочанском районе Белгородской области. По данным Минобороны России на борту находились 65 украинских пленных, трое российских военных и шестеро членов экипажа. Все 74 человека погибли.

Украинских пленных в тот день планировалось обменять на российско-украинской границе. В Минобороны заявили, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Позже Следственный комитет заявил, что, согласно результатам экспертизы, самолет был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot американского производства.

Госдума после катастрофы приняла проект обращения к конгрессу США, призвав американских законодателей осудить «преступления террористического киевского режима» и отказаться от его поддержки. Спустя неделю после крушения Ил-76 Россия и Украина провели крупный обмен пленными по формуле 195 на 195.