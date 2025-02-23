Для России важно, чтобы ничто не помешало главе государства Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу выйти на мирные переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину по поводу резких высказываний Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что Зеленский неоднократно допускал «некорректные высказывания» в адрес глав государств. Трамп и его команда такого обращения терпеть не будут, считает представитель Кремля. Он назвал американского лидера «уникальным президентом» для США «с точки зрения устойчивости его авторитета и власти».

«Поэтому такая реакция вполне объяснима, но для нас, я считаю, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров <…>. Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российский президент последователен в своем подходе и «не менее уникален», чем Трамп. Уровень его поддержки «беспрецедентно зашкаливает», а консолидация общества вокруг Путина «абсолютно трудновообразима в современном мире». По словам Пескова, диалог идет между «двумя действительно действительно выдающимися президентами, это многообещающе».

Отвечая на вопрос Зарубина о том, не окажутся ли новые регионы России «во владении США», если Зеленский «под американским натиском окончательно распродаст всю Украину», Песков заявил, что «эти территории уже никто никогда не распродаст».

Представитель Кремля также прокомментировал законопроект Республиканской партии о выходе США из ООН. Песков призвал дождаться результатов и посмотреть, «насколько все это серьезно». Он отметил, что Республиканская партия «не монолитна, там есть свои разногласия», а ОНН «нечем заменить».

«Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместо того, чтобы думать, как избавиться от ООН, Песков предложил думать о повышении эффективности организации.