Для России важно, чтобы ничто не помешало главе государства Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу выйти на мирные переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину по поводу резких высказываний Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Песков отметил, что Зеленский неоднократно допускал «некорректные высказывания» в адрес глав государств. Трамп и его команда такого обращения терпеть не будут, считает представитель Кремля. Он назвал американского лидера «уникальным президентом» для США «с точки зрения устойчивости его авторитета и власти».

«Поэтому такая реакция вполне объяснима, но для нас, я считаю, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров <…>. Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что российский президент последователен в своем подходе и «не менее уникален», чем Трамп. Уровень его поддержки «беспрецедентно зашкаливает», а консолидация общества вокруг Путина «абсолютно трудновообразима в современном мире». По словам Пескова, диалог идет между «двумя действительно действительно выдающимися президентами, это многообещающе».

Отвечая на вопрос Зарубина о том, не окажутся ли новые регионы России «во владении США», если Зеленский «под американским натиском окончательно распродаст всю Украину», Песков заявил, что «эти территории уже никто никогда не распродаст».

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Представитель Кремля также прокомментировал законопроект Республиканской партии о выходе США из ООН. Песков призвал дождаться результатов и посмотреть, «насколько все это серьезно». Он отметил, что Республиканская партия «не монолитна, там есть свои разногласия», а ОНН «нечем заменить».

«Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместо того, чтобы думать, как избавиться от ООН, Песков предложил думать о повышении эффективности организации.