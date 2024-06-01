Минюст отказывается исключать депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского* («Яблоко») из реестра иноагентов из-за его участия в программах Олега Кашина* и Александра Плющева*, а также размещения публикаций на YouTube и в Facebook**. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале «ВишНевскоеВремя».

Среди аргументов ведомства против исключения Вишневского* из реестра также оказался его комментарий для издания «Bild на русском», сайт которого заблокирован в России, утверждает депутат.

Вишневский* заявил, что продолжит оспаривать свое включение в реестр иноагентов, поскольку приведенные Минюстом доводы «не имеют никакого отношения к закону».

«Никаких доказательств того, что на меня как-то “влияют” те, кому я даю интервью (и вследствие этого как-то меняется моя деятельность) Минюст не представляет», — пояснил он.

Вишневский* напомнил, что закон не запрещает использовать YouTube или Facebook**, поэтому, по его мнению, «рассматривать как помощь или поддержку размещение материалов на иностранных площадках недопустимо».

«[Минюст] сам пишет, что я распространяю “личные взгляды”. То есть, сформированные без всякого влияния», — отметил депутат петербургского ЗакСа.

Минюст внес Бориса Вишневского* в реестр иноагентов 29 марта. В обосновании своего решения ведомство указало, что он выступал «в качестве респондента» на площадках иностранных СМИ и иноагентов, высказывался против военной операции на Украине, участвовал в создании материалов иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

В этот же день Вишневский* рассказал RTVI, что считает включение в этот список необоснованным и намерен его оспаривать.

«Будем судиться и оспаривать. А как иначе? Я являюсь агентом только своих избирателей — российских граждан, которые избрали меня депутатом», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что могло послужить причиной для внесения его в реестр, Вишневский* заявил, что для этого «достаточно выражать критическую позицию в отношении действий власти».

В исковом заявлении, которое Вишневский* направил в Василеостровский суд указано, что депутат не находится под «иностранным влиянием», а его работа связана «исключительно с реализацией его конституционных прав».

Помимо этого, он направил иск в Октябрьский суд, по месту нахождения управления Минюста по Санкт-Петербургу.

В этом документе Вишневский* назвал решение ведомства «незаконным» и заявил, что оно препятствует его депутатской деятельности и противоречит Конституции, а также действующему законодательству.

«Решение Министерства несправедливости, по недоразумению называемого Министерством юстиции (то есть, справедливости) и воспринимаю как оскорбление не только меня, но и сотен тысяч моих избирателей, для которых я работаю», — заключил он.

По словам депутата, «сейчас эту работу существенно осложнили те ограничения, которые связаны с присвоенным во внесудебном порядке “иноагентским” статусом».

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**деятельность Meta по распространению Facebook в России признана экстремистской и запрещена