Гособвинение попросило приговорить певца Эдуарда Шарлота к семи годам и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу в 299 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из Самарского областного суда. Артиста обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК).

Гособвинитель отметил, что в видеозаписях, опубликованных Шарлотом в соцсетях, специалисты нашли признаки оскорблений чувств верующих и глумления над символами воинской славы.

Как отмечает ТАСС, в ходе прений прокурор отказался от обвинения Шарлота по статьям об уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). При этом 63.ru пишет, что гособвинитель решил отказаться только от обвинения по эпизоду c уничтожением паспорта.

Сторона защиты с предложенными прокурором сроками и местом отбывания наказания не согласились. Адвокат Алексей Лапузин назвал приговор, который запрашивает гособвинитель, «чудовищно жестоким».

«Это чудовищно жестокое наказание, практически максимальное. Одна из статей предусматривает 5 лет лишения свободы, а Шарлоту назначают 4 года 11 месяцев. И штраф максимальный — 300 тыс. рублей, а просят — 299», — цитирует правозащитника 63.ru.

Кроме того, Лапузин считает незаконным нахождение Шарлота в СИЗО, поскольку максимальный срок нахождения под стражей, по его словам, истекал в мае.

«Должны были пересмотреть меру пресечения на запрет определенных действий. Но в конце месяца в отношении Шарлота возбуждают новое уголовное дело, продлевают арест. А сейчас гособвинение отказывается от обвинений! То есть этот человек [Шарлот] уже полгода незаконно находится в местах содержания лиц под стражей», — убежден адвокат.

Сам Шарлот рассказал об ухудшении состояния своего психического здоровья и заявил, что ему нужен психолог.

«У меня было биполярное расстройство, есть справка. Оно никуда не делось. У меня в голове не укладывается, сколько это длится и сколько это еще продолжится», — поделился артист.

Дело Шарлота

Эдуарда Шарлота арестовали в декабре 2023 года. Поводом стали видео, опубликованные певцом в соцсетях. В одном из роликов Шарлот портит свой военный билет, после чего прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. В другом — разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. Следствие отмечало, что эти ролики «оскверняют воинскую славу».

В конце 2023 года Шарлот написал письмо с раскаянием патриарху Кириллу, в котором отмечал, что в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на волю.

В начале января 2024 года во время судебного заседания Шарлот извинился перед патриархом Кириллом, назвав его «иконой церкви». Также он попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и у всех, кого он «вскользь оскорбил».

В июле адвокат Шарлота Алексей Лапузин опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с извинениями артиста, на которой он назвал «ошибочными» свои высказывания и пообещал, что такое «больше никогда не повторится».

В ноябре Московский патриархат направил в Самарский суд письмо, в защиту Шарлота. «Коммерсантъ» писал, что в обращении указано, что Шарлот записал видеообращение с извинениями перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и всеми верующими. В связи с этим Московский патриархат «не видит препятствий для применения судом норм статьи 76 УК», которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной.