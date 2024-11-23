Московский патриархат направил судье Самарского суда Дмитрию Воложанинову, рассматривающему уголовное дело музыканта Эдуарда Шарлота, письмо в защиту обвиняемого, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). По его данным, письмо, где изложена позиция патриархата, написал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В письме указано, что Шарлот записал видеообращение с извинениями перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом и всеми верующими. В связи с этим Московский патриархат «не видит препятствий для применения судом норм статьи 76 УК», которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной.

О том, что патриарх Кирилл простил Шарлота и попросил не применять к нему наказание, в пятницу заявил в суде также иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, участвующий в процессе в качестве консультанта, пишет «Ъ».

Кипшидзе напомнил «Ъ», что ранее суд уже принимал во внимание ходатайство РПЦ в рамках разбирательства по делу об оскорблении религиозных чувств. К примеру, так было в случае, когда основанием для разбирательства стало видео в TikTok, на котором молодые люди распивали алкоголь вблизи иконы и не отреагировали на сделанное замечание.

Дело Шарлота

Эдуарда Шарлота арестовали в декабре 2023 года. На него заведены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) и повреждении документов (ч. 1 ст. 325 УК).

Поводом для ареста стали видео, опубликованные певцом в соцсетях. В одном из роликов Шарлот портит свой военный билет, после чего прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. В другом видео артист разрывает букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты. По версии следствия, певец выложил ролики, «оскверняющие воинскую славу».

В конце 2023 года Шарлот написал письмо с раскаянием патриарху Кириллу, в котором отмечал, что в СИЗО он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на волю.

В начале января 2024 года во время судебного заседания Шарлот извинился перед патриархом Кириллом, назвав его «иконой церкви». Также он попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца Ярослава Дронова (Shaman), главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и у всех, кого он «вскользь оскорбил».

В июле адвокат Шарлота Алексей Лапузин опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с извинениями артиста. На кадрах певец говорит, что «осознал, насколько ошибочно высказался», и обещает, что такое «больше никогда не повторится». Кипшидзе заявлял, что эту речь необходимо учесть при дальнейшем рассмотрении в суде уголовного дела артиста.