Актер Роман Мадянов за несколько часов до смерти жаловался на тяжелое дыхание. Об этом рассказал порталу Super сын артиста Роман.

«С утра он жаловался на тяжелое дыхание. Он вместе с мамой [женой] поехал на МРТ. Приехал домой, ему было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все. Все на глазах у мамы произошло», — сказал он.

Сын артиста добавил, что отец жаловался на сильную слабость, но «до конца оставался оптимистичным».

В беседе с телеграм-каналом Shot сын Мадянова рассказал о последнем разговоре с отцом, который случился у них накануне.

«Папа похвалил мой новый перочинный ножик. Ему нравились ножи <…> Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его, и ушел», — рассказал Роман.

Заслуженный артист России Роман Мадянов умер 25 сентября на 63-м году жизни. По данным телеграм-каналов Mash и Shot, причиной смерти стало онкологическое заболевание. В марте «Московский комсомолец» писал, что Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем, связанных со злокачественными новообразованиями в легком.

В публикациях телеграм-каналов утверждается, что в последние месяцы Мадянов жаловался на слабость, одышку и кашель. «МК» со ссылкой на близких семьи актера пишет, что в течение последних семи дней он периодически терял сознание и отказывался есть, а от госпитализации отказывался. По информации издания, помимо онкологического заболевания у артиста был диагностирован коксартроз тазобедренного сустава.

Вдова Мадянова Наталья сообщила Regnum, что актера похоронят в Подмосковье.

«Хоронить будем в области. Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — сказала она.

Shot со ссылкой на родственников пишет, что Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Прощание с актером, по данным канала, пройдет в пятницу, 27 сентября, в подмосковном городе Бронницы.