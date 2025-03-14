На Украине не будут отменять военное положение на период потенциального 30-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил в интервью газете La Repubblica советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок», — сказал Подоляк.

По его словам, потребуются еще переговоры, а также «проверенные» наблюдатели, которые смогут обнаружить случаи нарушения перемирия и обеспечить разъединение сторон.

«Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — добавил он.

Подоляк исключил поведение выборов на Украине во время перемирия без «стабильного» прекращения огня, гарантированного «нейтральными наблюдателями». По его словам, «в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании».

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года и регулярно продлеваются. В феврале Зеленский своим указом продлил оба режима до 9 мая 2025 года.

По итогам переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии 11 февраля Украина согласилась принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня. Соглашение может быть продлено по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении его Россией.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва согласна на прекращение огня, но хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал заявления Путина как «многообещающие, но неполные». Он добавил, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России. В ООН поддержали предложение о перемирии на Украине, выразив надежду, что оно «материализуется и проложит путь к справедливому и долгосрочному миру».