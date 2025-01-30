В результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне погибли 14 членов сборной США по фигурному катанию, сообщил глава Бостонского клуба фигурного катания Даг Зегхайб. Он также подтвердил гибель в катастрофе тренеров российского происхождения Евгении Шишковой и ее супруга Вадима Наумова.

Шестеро погибших были непосредственно связаны с Бостонским клубом, передает слова Зегхайба местный телеканал WCVB. В частности на борту упавшего самолета находились 16-летний фигурист Спенсер Лейн и его мать Кристин, 15-летняя спортсменка Джина Хан и ее мать Джин, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Зегхайб назвал погибших фигуристов талантливыми спортсменами, а их матерей — образцовыми родителями, преданными делу своих детей. Гибель Шишковой и Наумова, по словам главы Бостонского клуба, будет иметь «далеко идущие последствия» для местного сообщества фигурного катания. Он отметил, что тренеры начали работать в клубе с 2017 года и сыграли большую роль в создании программы соревнований по фигурному катанию.

Бостонские фигуристы, которые были на борту упавшего самолета, в Вашингтоне должны были пересесть на стыковочный рейс.

«Фигурное катание — очень тесное и сплоченное сообщество. Эти дети и их родители проводили в нашем ледовом центре в Норвуде шесть, а иногда и семь дней в неделю. Это близкая, тесная связь, и я думаю, что все мы потеряли семью», — сказал Зегхайб.

По данным СМИ, на борту самолета также находились фигуристы и тренеры школы Ashburn Ice House, в том числе бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Глава пожарной службы и скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что, по имеющимся данным, выживших в катастрофе нет. Из воды извлекли 28 тел.

Катастрофа над Вашингтоном

Самолет, летевший из Уичито (Канзас) рейсом 5342 авиакомпании American Airlines, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое членов экипажа.

«Нам сообщили, что выживших нет», — заявила на пресс-конференции мэр Уичито Лили Ву.

Причины инцидента выясняет следственная группа центра безопасности полетов Минобороны США. Глава ведомства Пит Хегсет заявил в соцсети Х, что экипаж вертолета был опытным и выполнял ежегодный учебный полет. У военных были очки ночного видения, добавил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было избежать, а также отметил, что к пилотам вертолета и диспетчерам есть вопросы.

Происшествие в Вашингтоне стало первой катастрофой с участием американского коммерческого рейса с февраля 2009 года, когда самолет Bombardier DHC-8 врезался в дом в штате Нью-Йорк, пишет NBC News. Тогда погибли 45 человек, летевших этим рейсом, и один человек на земле.

Reuters предполагает, что это крупнейшая авиакатастрофа с ноября 2001 года, когда в Нью-Йорке потерпел крушение самолет American Airlines. Тогда погибли все 260 человек на борту и пять человек на земле.