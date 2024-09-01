В ночь на 1 сентября произошла самая массовая атака украинских беспилотников на регионы России: в общей сложности, как сообщает Минобороны, было сбито 158 дронов. В Москве загорелось здание на территории НПЗ, в Тверской области была атакована Конаковская ГРЭС. RTVI собрал мнения российских военкоров и Z-каналов по поводу случившегося.

Военкор Александр Коц:

В ситуации с налетом украинских дронов на объекты в Подмосковье вызывает большие вопросы незамутненность жителей столицы и области, выкладывающих результаты прилетов в соцсети. Без какой-либо ретуши. Противнику не надо даже иметь агентуру на местах, чтобы оценить результаты атаки. Все-таки, над информационной гигиеной нам еще работать и работать.

Военкор Сергей Колясников:

ВСУ атаковали Москву дронами-камикадзе PD-2. Дальность полёта до 1000 километров, заряд взрывчатки 19 килограммов.

Военный журналист Роман Сапоньков:

После налёта более 150 беспилотников на Москву (ПВО отработали на твёрдую «пятёрку», кстати, долетели единицы, ущерб незначительный) видел переписки чатов домохозяйств в стиле «а что это было и доколе?!». А это ***** [военная операция] к вам пришла, доброе утро. Может, в Москве на человека в форме перестанут смотреть как на инопланетянина с другой планеты.

Военкор Александр Сладков:

Атака дронов определенно доказывает: всё то оружие, что у Киева есть, или появляется, оно моментально применяется против нас. Нет у них там ни лиловых, ни красных линий.

<…>

Теперь посмотрим, где «рыбхоз рядом с ГЭС загорится», где МПЗ или нефтяные хранилища сгорят… Посмотрим, кто и как учится защищаться.

«Фронтовая птичка»:

Есть пропущенные. Неприятно конечно. Благо, пока, не критично.

Кирилл Фёдоров / Война История Оружие:

Говорить на эту тему почти бессмысленно, сбитые обломки беспилотников, видимо, всех устраивают.

«Два майора»:

Важным элементом обстановки остаются удары ВСУ по нашим энергетическим объектам. Несмотря на то, что львиная доля вражеских дронов уничтожается в воздухе, противник результативно выбивает НПЗ. Сегодняшний удар по Конаковской ГРЭС также показывает, что Украина решает поставленную ей Западом задачу нанесения максимального экономического и военного ущерба России.

«Военный осведомитель»:

Очевидно, что это пока пробные удары, однако их направленность уже ясна. Если ранее противник был не в состоянии наносить серьезный урон нашим НПЗ и нефтебазам, то сейчас некоторые хранилища выгорают целыми днями из-за невозможности остановить горение, а заводы попадают на длительный и дорогой ремонт перерабатывающих установок.

Отсутствие решения проблемы приводит лишь к появлению новых проблем. И пока сейчас ответственные лица рассказывают про «упавшие обломки БПЛА», после которых (почему-то) сгорает половина нефтебазы, то скоро придется рассказывать про «упавшие обломки ракеты» на объект энергетики, после чего город останется без света.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев:

Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство. <…> Сегодня ночью враг проверял возможности наших систем ПВО и скорость реакции на ЧП. Уверен, что сейчас враг сосредоточит усилия на подготовке более массового налёта. Про текущей ситуации на фронте и невозможности быстро сформировать новые бригады (нужно время на минимальное обучение), налет на основные города и группу объектов ТЭК или инфраструктурные объекты будет логичным и с военной точки зрения, и с точки зрения столь любимого Киевом пиара.

А западные СМИ раскрутят эту ситуацию в стиле «Россия не способна защиnbть своих граждан», даже если долетит куда-то три дрона. Как когда-то после терактов в России западные СМИ радостно, с мерзкой ухмылочкой писали, что «Кремлю нанесен очередной унизительный удар».

К действиям врага надо готовиться. Как отражать более массовый налёт, тоже уже надо начинать думать. Лучшее же, впрочем, решение, — отключение электрогенерации на Украине. Теперь это просто очевидная, вынужденная мера.

Координатор движения «Русский союз» Сергей Григоров:

У нас есть беспокойные товарищи, которые требуют уже 100% эффективности ПВО по всем направлениям сразу и по всем целям. А если эффективность 98%, то начинается чуть ли не про предательство, «войну проигрываем», «как там ВСУ эффективны». Вы осторожнее с эмоциями.

<…>

Давайте без необоснованных надежд с одной стороны, исправление ситуации в армии и управлении занимает время. Это махина. Даже до Победы всё не исправится. Дайте возможность действовать и работать министру обороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин:

Во-первых, сегодня наша ПВО существует в предельно урезанном виде. Она полностью подчинена ВКС и имеет весьма ограниченную самостоятельность. <…> Во-вторых, у командования ПВО крайне ограничены финансовые возможности, как по заказу вооружения, так и по тому же инженерному оборудованию позиций и объектов ПВО. <…> В-третьих, у ПВО нет собственной истребительной авиации, «активного» элемента ПВО, позволяющего быстро наращивать силы на том или ином угрожающем направлении. В-четвёртых, у ПВО нет никаких возможностей по самостоятельному изменению «оргштаток» частей и соединений ПВО. <…> Всё это и привело к тому, что, имея вроде бы большие силы и средства, войска ПВО раз за разом пропускают удары противника.