На звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) после конфликта в новосибирском кальян-баре Tangiers Lounge. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении актера 21 марта, передает ТАСС. До решения суда Кологривый помещен в спецприемник.

Как писало издание «Абзац», в ночь на 19 марта Кологривый приставал к сотруднице бара, а также избил двух мужчин. Актер якобы лег к девушке на колени и начал «склонять ее к близости», а когда она оказала сопротивление, укусил сотрудницу заведения за ногу.

Агент Кологривого подтвердила факт конфликта в баре, отметив, что его уладили «по согласию сторон». При этом, по ее словам, «никакого укуса, конечно же, не было».

В ГУ МВД по Новосибирской области RTVI сообщили, что в полицию поступило заявление о грубом нарушении общественного порядка. 20 марта Кологривого доставили в отделение полиции Новосибирска. По данным NGS.ru, позже его увезли оттуда под конвоем.

Сотрудники бара Tangiers Lounge в разговоре с изданием предположили, что Кологривый в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии. Менеджер заведения рассказал NGS, что сотрудница, к которой приставал актер, «в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло».

Реакция на «дебош» с Кологривым

СМИ заметили, что имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий», который должен пройти 31 марта в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village», и связали это со скандалом в Новосибирске.

Писатель Евгений Гришковец, который выступает креативным продюсером мероприятия, объяснил Daily Storm, что отстранил Кологривого от участия в концерте по другой причине. По словам Гришковца, после интервью «Пятому каналу», в котором Кологривый назвал скучными роли советских актеров Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, «многие участники [«Жванецкого»] сказали, что не хотели бы быть с Кологривым на одной сцене».

«Я, конечно, абсолютно не рад случившемуся в Новосибирске. И очень надеюсь, что произошедшее Никита воспримет как возможность покаяться и опомниться», — сказал Гришковец.

В компании «Вселенная кино», которая организует гала-концерт в Барвихе, «Ленте.ру» заявили, что Кологривый не примет участие в мероприятии из-за «несостыковки графика артиста и датой проведения концерта».

Глава Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении Кологривого уголовное дело о хулиганстве (п. «а», ч.1, ст. 213 УК). Скан обращения опубликовала Baza.

Бородин попросил учесть, что Кологривый «имеет спортивные навыки, так как занимался боксом».

«Знаменитости, которые всегда на виду, для своих поклонников должны быть положительным примером. Считаем, что подобное поведение артиста недопустимо и должно быть строжайше наказуемо», — говорится в заявлении.

Депутат городского совета Новосибирска Ростислав Антонов предложил Кологривому «разделить судьбу» с российскими бойцами, которые участвуют в военной операции на Украине, и пообещал оказать ему в этом содействие.

«Срывание футболок в баре, покусанные официантки и скандалы это не то, что хотят видеть новосибирцы от своего кумира. Мы всё же ждем от него не пустых скандалов, а мужских поступков», — написал Антонов на своей странице во «ВКонтакте».

Депутат Госдумы Виктор Игнатов предложил ужесточить законодательство для случаев, «когда законы, кодексы и правила поведения публично нарушают общественно известные фигуры».