Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, был серьезно ранен ножом в американской федеральной тюрьме в Аризоне, сообщил источник Associated Press (AP) со ссылкой на источник. В Федеральном бюро тюрем подтвердили информацию о ранении заключенного, однако имя пострадавшего не назвали.

Инцидент произошел в исправительном учреждении в Тусоне. По данным AP, сотрудники тюрьмы помогли пострадавшему на месте происшествия, после чего экс-полицейского госпитализировали для обследования и дальнейшего лечения. Посещение учреждения было приостановлено, отмечает агентство.

Associated Press указывает, что аризонская тюрьма «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала». Всего в ней содержится около 380 заключенных.

Убийство Джорджа Флойда

46-летний безработный афроамериканец Джордж Флойд скончался в мае 2020 года. Тогда сотрудники полиции собирались арестовать его за попытку расплатиться в магазине фальшивой купюрой в $20. При задержании мужчины Дерек Шовин использовал удушающий прием — полицейский почти 10 минут прижимал шею задержанного к земле, игнорируя его жалобы на то, что он задыхается. Флойд потерял сознание, медикам, которые приехали на место происшествия, спасти его не удалось. В результате он умер от сердечно-легочной недостаточности.

Смерть Флойда привела к массовым протестам против расизма и полицейского насилия в США и других странах. В некоторых случаях акции протеста перерастали в беспорядки и погромы.

В июне 2021 года суд в Миннеаполисе приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Коллегия присяжных признала его виновным в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности. Шовин признал, что слышал жалобы задержанного и помешал оказать ему помощь, а также подтвердил, что его действия в этой ситуации были «неправильными». Во время последнего слова он выразил соболезнования семье Флойда.

Президент США Джо Байден назвал обвинительный вердикт по делу Флойда «гигантским шагом» вперед в борьбе с системным расизмом в стране.

Летом 2022 Шовина приговорили еще к 21 году заключения по обвинению в нарушении гражданских прав Флойда. Новый срок не прибавлен к первому — экс-полицейский отбывает оба наказания одновременно.

Адвокат Шовина Эрик Нильсон выступал за то, чтобы содержать Шовина «подальше» от других заключенных, по причине того, что он может стать «мишенью» для нападения. По словам защитника, в Миннесоте экс-полицейского содержали в одиночной камере «в основном для его собственной защиты».