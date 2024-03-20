Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 марта, представит предложение по упрощению процедуры вступления в Евросоюз (ЕС), пишет Politico со ссылкой на проект, которые есть в распоряжении издания. Согласно документу, Брюссель хочет сделать вхождение в ЕС «постепенным».

Благодаря этому такие государства, как Украина или Молдова, смогут воспользоваться некоторыми преимуществами стран-челнов ЕС без полного вступления в блок, объясняют в Еврокомиссии. В частности, предложение предусматривает постепенное присоединение государств-кандидатов к европейскому рынку. Однако лидерам ЕС необходимо обсудить, какими обязательствами должны сопровождаться определенные степени и этапы доступа, пишет Politico.

Сейчас же, как отмечает издание, находящимся «в зоне ожидания» странам приходится ждать «годы или десятилетия», пока они не проведут все необходимые реформы.

Правила присоединения стран к Евросоюзу регламентируются Маастрихтским договором и документом Европейского совета. Согласно документам, для вступления в ЕС государству необходимо уважать договоры ЕС, в том числе принципы демократии, свободы, права; иметь стабильные государственные и общественные институты; придерживаться демократических ценностей; обеспечивать верховенство закона; соблюдать права человека; иметь функционирующую рыночную экономику и стабильное финансовое положение; привести национальное законодательство в соответствие с принципами европейского права. Считается, что к моменту вступления в ЕС государство-кандидат должно продемонстрировать уровень политического и экономического развития, схожий с уровнем государств-участников Евросоюза. Bloomberg отмечало, что процесс проведения необходимых реформ занимает не менее 10 лет.

Изменения, которые, по данным Politico, озвучит фон дер Ляйен, также предполагают отказ от требования единогласия, которое «тормозит принятие решений по внешней и налоговой политике». Такая мера поможет «избежать тупиковых ситуаций в будущем», указывает издание. Принцип единогласия ЕК предлагает заменить на голосование путем квалифицированного большинства.

В июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В декабре 2023-го ЕС принял решение о начале переговоров с этими странами об их вступлении в ЕС.

Позднее Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз подготовит программу переговоров о вступлении Украины в объединение в начале лета. Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что осенью 2024 года в ее стране пройдет референдум о вступлении в ЕС. Если большинство граждан поддержат европейский курс, он будет закреплен в конституции.

Сейчас, помимо Украины и Молдовы, в списке кандидатов на вступление в ЕС находятся Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина. Последней в альянс вступила Хорватия — в 2013 году. Заявку на вступление она подавала в 2003-м.