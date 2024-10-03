США и Израиль обсуждают возможность атаки на проиранские формирования и подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии в ответ на удар по израильской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных советников американского президента Джо Байдена.

По словам источников газеты, Вашингтон «скорее предпочтет» ограниченный ответ Израиля на ракетный обстрел, совершенный Ираном. Два источника издания отметили, что такой ответ устраивает американскую сторону и она не намерена требовать от Израиля полного отказа от него.

Politico поясняет, что такие действия демонстрируют ослабление влияния Байдена на события на Ближнем Востоке.

Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет.

В Тегеране объяснили, что удар нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.

Накануне Wall Street Journal со ссылкой на источники среди должностных лиц писала, что Израиль передал Ирану предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам. Об ответе на действия Тегерана также заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, атака на Израиль является «большой ошибкой» и Иран заплатит за свои действия.