Власти Израиля передали Ирану предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По данным издания, ответ будет дан вне зависимости от мощности иранского обстрела и наличия погибших в Израиле.

Об ответе на действия Тегерана также говорил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, атака на Израиль является «большой ошибкой» и Иран заплатит за свои действия.

«Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отомстить врагам», — сказал Нетаньяху.

The New York Times писала, что при обстреле Ираном территории Израиля в апреле удалось избежать мощной ответной реакции со стороны Тель-Авива и ударов по иранским ядерным объектам, тогда ЦАХАЛ ограничились атакой по авиабазе. Неназванные американские чиновники сообщили изданию, что сейчас рассматриваются более экстремальные планы, в том числе удар по иранским ядерным объектам. The New York Times отметила, что речь идет об объектах обогащения в Нетензе.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана вечером 1 октября — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Сообщается о единственной жертве — от осколков погиб палестинский рабочий на Западном берегу Иордана.

Тегеран объяснил, что удар нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.