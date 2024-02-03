Венгерский премьер-министр Виктор Орбан был против выделения Евросоюзом помощи Украине на $50 млрд, но передумал после обеда с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и встречи с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, пишет Politico.

Издание со ссылкой на источник утверждает, что на решение венгерского премьера о помощи Киеву повлияло обаяние Джорджи Мелони, которая разговаривала с ним по телефону и встречалась с ним лично в январе, перед голосованием по инициативе. Их часовая встреча якобы состоялась утром перед саммитом в брюссельском отеле «Амиго».

Кроме того, ключевую роль в переговорах с Орбаном сыграл французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Politico. Он в январе пригласил венгерского премьера в Елисейский дворец на обед, в ходе которого завел беседу о том, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Собеседник Politico подчеркнул, что президент Франции всегда старался привлечь Орбана на свою сторону, вместо того чтобы с ним спорить.

Орбан сообщил, что Будапешт согласился снять вето с пакета помощи Украине, если Киеву не будут отправлять деньги, замороженные для самой Венгрии. Он заявил, что добился создания механизма, контролирующего «разумное использование» средств, выделяемых Киеву. По словам премьера, таким образом Венгрия «остается на стороне мира», не принимая фактического участия в обеспечении Украины оружием.

1 февраля 2024 на саммите в Брюсселе ЕС утвердил пакет финансовой помощи Украине до 2027 года в размере €50 млрд. За его принятие проголосовали все 27 лидеров стран — членов Евросоюза. Ранее Венгрия выступала против такого решения и в декабре 2023 года наложила вето на предоставление дополнительной помощи Украине.

По данным Financial Times, страны ЕС разрабатывали план по подрыву экономики Венгрии, если она вновь заблокирует помощь Киеву. Они рассматривали ослабление национальной валюты Венгрии, снижение инвестиционной привлекательности страны на фоне высокой инфляции, а также возможность лишения Венгрии права голоса, писала FT. Премьер Венгрии по делам ЕС Янош Бока говорил, что страна не поддастся шантажу и будет руководствоваться исключительно национальными интересами.