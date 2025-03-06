Представители команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с экс-премьером и лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, темой обсуждения была возможность проведения украинских президентских выборов после согласования временного прекращения огня, однако до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры.

По словам неназванных помощников Трампа, президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от боевых действий и коррупционных проблем.

Как отмечает собеседник Politico, Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания конфликта, как и мэр Киева Виталий Кличко.

«Люди Порошенко и Юлии (Тимошенко — Прим. ред.) разговаривают с Трампом, позиционируя себя как людей, с которыми будет легче работать. Они согласятся на многое из того, с чем не соглашается Зеленский», — рассказал неназванный собеседник издания.

Politico отмечает, что в пресс-службе Тимошенко в ответ на просьбу издания прокомментировать эту информацию поблагодарили за интерес, заявив: «Мы пока не будем это комментировать».

В «Европейской солидарности» рассказали изданию, что цель политической силы состоит не в том, чтобы приблизить выборы, а в обеспечении «конкурентных послевоенных выборов в нашей стране».

«Также логично, что любые контакты включают в себя представление видения президента Порошенко и «Европейской солидарности» о путях прекращения войны путем установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира и о пределах возможных компромиссов по пунктам переговоров», — добавили в партии.

По данным Politico, лидер партии «Батьковщина» Тимошенко в последние недели пыталась склонить депутатов из других партий на свою сторону. Она объясняла собеседникам, что Зеленскому ничего не останется, кроме как объявить о проведении выборов в ближайшее время, что даст возможность сформировать новое парламентское большинство.

13 февраля украинский лидер Зеленский ввел санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Экс-президент назвал это решение антиконституционным и политизированным. 16 февраля бывший украинский лидер заявил, что выборы в стране должны пройти 26 октября. По его словам, с этой информацией с ним поделились источники в офисе президента Украины, правоохранительных органах и Министерстве единства. Порошенко отметил, что последние «открывают первый офис в Берлине».

3 марта президент Украины Зеленский заявил, что сменить его на посту будет непросто. По его словам, «недостаточно просто провести выборы», нужно будет еще и «помешать мне участвовать», что «намного сложнее». Глава государства повторил, что он готов уйти в обмен на принятие Украины в НАТО.