Политолог объяснил значение сирийских баз для России

Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе позволяют блокировать «экспорт террора» на территорию России. Об этом рассказал политолог Юрий Светов в разговоре с Инфо24.

В частности, он назвал главной угрозой для России людей, которые воюют в Сирии в составе террористических отрядов. Светов выразил уверенность в том, что после завершения войны в Сирии они направятся на территорию стран Средней Азии и России.

«Мы же видим, что произошло, когда война в Афганистане прекратилась, и американцы ушли оттуда. Все террористические группировки, которые воевали с американцами, куда пошли? В другие страны. Это обычный экспорт террора», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что российское присутствие в Сирии служит заслоном от многочисленных боевиков.

«Мы должны защищать себя на дальних рубежах и наши военные базы в Хмеймиме и Тартусе справляются с этой задачей», — заключил он.

Ранее Служба внешней разведки России выдвинула обвинения против США и Великобритании в подготовке террористических атак на российские военные базы в Сирии. Как утверждает СВР, руководство этих стран хочет вынудить Россию вывести своих военных с сирийской территории.

Как отметили в пресс-бюро ведомства, Вашингтон и Лондон стремятся к тому, чтобы «не допустить стабилизации обстановки» за счет «поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке»

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, связал сохранение российских военных баз в Сирии с интересами новых властей страны.

«Подавляющее [число] из них (стран региона. — Прим. RTVI) говорит нам, что были бы заинтересованы, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим», — сказал он.

Глава государства также отметил, что Россия направила своим партнерам предложения по использованию этих баз с целью доставки в Сирию гуманитарной помощи.

Как сообщало Bloomberg, авиабаза Хмеймим использовалась в ходе отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Созданный таким образом воздушный мост вкупе с морской базой в Тартусе дал России возможность восстановить и увеличить свое влияние в странах Африки, отмечало агентство.