Понижение статуса встречи по Украине в Лондоне нельзя расценивать как полный крах, однако и полноценными переговорами это назвать трудно. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Он считает, что настоящей катастрофой станет прекращение участия Соединенных Штатов в процессе мирного урегулирования.

«До тех пор пока США не заявили о том, что они оставляют попытки быть посредником, ничто еще не пропало. Понятно, что переговоры — альтернатива капитуляции», — сказал эксперт.

В Лондоне 23 апреля должны были пройти переговоры министров иностранных дел США, Великобритании, Украины, Франции и Германии об урегулировании российско-украинского конфликта. Однако встреча в итоге была отложена на неопределенный срок.

Калачев отметил, что текущая встреча в Лондоне, по его мнению, имеет характер скорее рабочей консультации, а не полноценных переговоров, вопреки ожиданиям. Он высказал сомнение в том, что подобный формат способен вывести ситуацию из тупика.

Политолог считает, что урегулировать конфликт возможно двумя путями: посредством дипломатии и взаимных уступок или же через поражение и безоговорочную капитуляцию. Эксперт отметил, что на данный момент Украина рискует упустить возможность разрешения кризиса с минимальным ущербом для себя.

Госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского признавать Крым российским «де-юре». Именно такой шаг Вашингтон рассматривал в рамках своих мирных инициатив.

В Лондон также не приедут министры иностранных дел Франции и Германии, отмечает Sky News. По информации телеканала, в британской столице состоятся переговоры только двух глав МИД — Дэвида Лэмми, со стороны Великобритании, и Андрея Сибиги, со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча по Украине на уровне глав МИД в Лондоне не состоялась по причине того, что участникам мероприятия «не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам».

На фоне срыва лондонских переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества в попытке достичь прекращения огня, если Россия и Украина не придут к соглашению в ближайшее время.