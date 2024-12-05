При решении вопроса об урегулировании украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп не будет учитывать позиции Киева и Брюсселя, но попытается на них надавить, убежден политолог Малек Дудаков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Дудакова, сейчас у Трампа нет никакого конкретного плана по Украине.

«Широко обсуждается только одна статья его спецпосланника по Украине, которая была написана в частном порядке. В ней говорится о нейтральном статусе Украины, и я допускаю, что американцы, действительно, будут гарантировать нам нейтралитет и невступление Украины в НАТО. Но все же пока говорить о «плане Трампа» преждевременно — надо дождаться его инаугурации», — считает Дудаков.

Подобный сценарий будущих переговоров для стран Евросоюза, поддерживающих Украину, является негативным, говорит политик. По его утверждению, союзники Киева рассчитывали на больший успех украинской стороны в конфликте.

«Для Трампа же вопрос Украины не является принципиально важным: он постарается разрешить все как можно быстрее и предложит мирный план, который, скорее всего, устроит Россию. Не факт, что договориться удастся быстро, но допускаю, что переговоры начнутся уже ближе к весне. При этом мнения Брюсселя и Киева учитываться не будут: Трамп не рассматривает их как субъектов конфликта», — заключил политолог.

Он добавил, что «свой план [республиканец] будет навязывать коллективному Западу вне зависимости от позиций брюссельской бюрократии или украинских лоббистов».

Трамп ранее утверждал, что в случае прихода к власти сможет разрешить конфликт Киева и Москвы «за 24 часа». Как пишет Reuters, в команде республиканца уже озвучили три плана урегулирования между Россией и Украиной: помимо Кита Келлога, свои идеи представили будущий вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл.

Все эти планы предусматривают передачу России значительной части территории Украины и не предполагают членства Киева в НАТО. На Украине до сих пор настаивали на своей «формуле мира», предусматривающей вывод российских войск за границы 1991 года. Москва в июне озвучила следующие условия для окончания боевых действий: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России.