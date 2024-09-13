Участие войск НАТО в боях против российских сил станет поводом для применения тактического ядерного оружия. Такое мнение в беседе с «Инфо24» высказал обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его мнению, для начала Россия может применить только тактическое ядерное оружие, чтобы попытаться остановить войска противника. Баранец отметил, что подобные действия будут соответствовать обновленной ядерной доктрине России.

«Когда мы увидим, что простыми вооружениями мы не можем отбить эти орды, то мы оставляем за собой такое право. Это четко прописано в обновленной ядерной доктрине. Конечно, мы не будем пока применять стратегические ядерные ракеты, так как у нас есть достаточное количество тактического ядерного оружия, чтобы остановить оккупантов», — заявил Баранец.

Он отметил, что отправка войск НАТО в зону военного конфликта будет зависеть от положения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чем критичнее оно будет становиться, тем вероятнее обращение к помощи Североатлантического альянса, уверен полковник.

«Все это приведет к войне. Сначала к войне НАТО с Россией, а потом к мировой войне», — добавил он.

12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что, если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта».

В начале июня Путин говорил, что «применение [ядерного оружия] возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны».

До этого глава государства также допускал изменения в ядерной доктрине «в случае необходимости».

В начале сентября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва вносит изменения в ядерную доктрину из-за действий Запада вокруг конфликта на Украине. По его словам, работа над корректировками документа уже находится «в продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.

По словам Рябкова, западные страны своими действиями вынудили Россию поставить вопрос о приведении ядерной доктрины в соответствие с актуальными потребностями, обусловленными обострившейся внешнеполитической обстановкой.